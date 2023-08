Cristiano Ronaldo, supergol e show con l’Al Nassr: riecco CR7 Airlines!

La formazione allenata da Luis Castro ha infatti pareggiato per 1-1 contro lo Zamalek, passato avanti con Zizo su rigore, proprio grazie ad un'incornata di Cristiano Ronaldo, assistito alla perfezione da Konan. L'Al Nassr, nel prossimo turno, affronterà il Raja Casablanca che ha superato per 1-0 l'Al-Wahda, superando il gruppo D da primo in classifica.

E' tornato CR7 Airlines

Era il 18 dicembre 2019 quando la Juventus, all'epoca allenata da Maurizio Sarri, vinse in trasferta 2-1 contro la Sampdoria grazie ad un supergol del portoghese, molto simile a quello siglato oggi con l'Al Nassr. Quel gol ai blucerchiati è passato alla storia per i suoi dati: il portoghese colpì il pallone di testa ad un'altezza di 2,56 metri, con uno stacco pari a 71 centimetri dal suolo restando in aria per quasi un secondo (0.92").