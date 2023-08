Facundo Medina: "Da Villa Fiorito come Maradona al trionfo col Lens"

Se nasci nella Provincia di Buenos Aires , nel Partido di Lomas de Zamora , hai la certezza che la vita che ti aspetta sarà tutto tranne che facile, agiata o lussuosa. Se la città della Provincia bonaerense in cui vieni alla luce è Villa Fiorito sai perfettamente che ci sarà uno spirito, lassù in cielo, che si prenderà cura di te, che seguirà ogni tuo passo. Perché si scrive Villa Fiorito, ma nel mondo si legge in un solo modo : Diego Armando Maradona .

Se sei nato a Villa Fiorito, a “unas cuadras”, qualche centinaio di metri dal “Potrero” del D10S, dal campetto di terra, polvere, pietre in cui il Diegote giocava e incantava fin dall’infanzia, non puoi non sentirne la magica aura, l’ispirazione. Non puoi non provare a diventare calciatore, con quelle immagini del Pelusa bambino che palleggia, scuote il testone e i riccioli neri e profetizza: "Il mio sogno è giocare un Mondiale e diventare campione". Facundo Axel Medina è la prova vivente di tutto questo: da Villa Fiorito “pal mundo”, dal Barrio di Maradona a conquistare la Francia il passo è lungo, eccome. Ma con El Pelusa che ti ispira e ti guarda da lassù non c’è nulla che possa spaventarti.

Facundo Medina, a pochi passi da Maradona

Abbiamo incontrato il vicecampione di Francia a Lens, in quella che ora è la sua casa al di qua dell’Atlantico: ne è scaturita una clamorosa chiacchierata che tocca ogni aspetto possibile, non solo calcistico.

"Sono nato a 8 isolati dal 523 di Calle Azamor, quella che è stata la prima casa di Diego, ma il campetto dove giocava è a 4 passi da casa mia. Fiorito è “Barrio de Fútbol”, quartiere dove si respira calcio 24 ore al giorno. In quel campetto si gioca ancora, tutt’oggi. E sì, lo spirito del Pelusa si avverte, fortissimo. Eccome, se si avverte".