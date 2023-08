Giuliano Simeone, brutto infortunio: ambulanza in campo e gara annullata

Grave infortunio per Giuliano Simeone , figlio dell'allenatore dell'Atletico Madrid Diego Simeone e fratello dell'attaccante del Napoli Giovanni , che è stato portato fuori dal campo in ambulanza dopo aver subito un brutto fallo mentre era impegnato in amichevole con la maglia dell' Alaves contro il Burgos .

L'attaccante, nato a Roma quando suo padre giocava nella Lazio, si è fatto male dopo un contrasto con un avversario nei minuti finali della partita, poco dopo aver segnato per il suo club che era sotto nel punteggio per 2-1 al momento dell'infortunio.

Giuliano Simeone, brutto infortunio: ambulanza e partita interrotta

Simeone Jr è rimasto a terra mentre i giocatori di entrambe le squadre chiedevano l'ingresso dei soccorsi. Un'ambulanza è quindi entrata in campo e i tifosi e i giocatori hanno applaudito mentre il calciatore veniva portato via. La partita, che stava per concludersi, è stata annullata. L'Alaves non ha fornito ulteriori dettagli sull'infortunio.