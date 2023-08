Messi, che fai? Gol su punizione dopo 5 "tocchi di mano". E l'arbitro...

Un colpo dei suoi, un calcio di punizione sotto l'incrocio dei pali che ha permesso al club di David Beckham di agguantare il pari sul 4-4 nella sfida poi vinta ai rigori contro Dallas che è valsa l'accesso ai quarti di finale della Champions League della Concacaf. La Pulce ha firmato anche la rete del momentaneo 1-0 dopo pochi minuti, ma è la punizione nel finale che ha fatto letteralmente impazzire tutti. Eppure, questa volta, Messi ha dovuto giocare di astuzia con la preparazione al calcio piazzato: ben 5 "tocchi di mano" che sono sfuggiti ad arbitro e telecamere, ma che sono subito diventati virali sul web grazie ai video postati dai presenti allo stadio.

Messi, la furbata prima della punizione

Le immagini mostrano Messi approfittare dell'arbitro girato di spalle a parlare con la barriera per sistemarsi la palla nel miglior modo possibile. Cinque mosse con la palla tra le mani per spostare il punto di battuta seppur di pochi centimetri. L'ex Barcellona e Psg ha sistemato la palla nella zona indicata dal direttore di gara per poi "modificarne" la posizione, con un occhio rivolto sempre all'arbitro e l'altro verso lo specchio della porta. Il tocco fondamentale arriva proprio alla fine quando l'argentino ha anche il tempo di poter valutare la posizione del suo piede d'appoggio, quello destro, e immaginare la traiettoria che pochi attimi dopo si è infilata alla perfezione in rete. Sull'esecuzione non ci sono trucchi, ma la furbizia nella preparazione al tiro è stata sicuramente fondamentale.