Chiellini a Los Angeles ormai è un'icona: protagonista anche a Baseball

Serata di festa per Giorgio Chiellini a Los Angeles. Dopo aver ritrovato la Juventus nella sua tournée americana, stavolta la notte dell'ex bianconero è stata nell baseball. E' stato invitato nella notte del patrimonio italiano (Italian Heritage) dagli Angels per il primo lancio della partita. Tra foto, autografi e gli applusi di tutto lo stadio per l'ex capitano della Juventus, diventato ormai un'icona anche in America.