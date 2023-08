Messi punta il record di Dani Alves: può raggiungerlo già sabato

Messi a caccia di un nuovo record

La Pulce è infatti a quota 43 (35 con il Barcellona, 3 con il Psg e 5 con l'Argentina), a una lunghezza dai 44 del brasiliano. E dopo averlo eguagliato, potrebbe, pure staccarlo, visto che giovedì 24 agosto è in programma la semifinale dell'US Open Cup, dove l'Inter Miami affronterà Cincinnati in trasferta. L'altra semifinale sarà (in sfida secca) tra Real Salt Lake e Houston Dynamo.

Già 9 reti in 6 partite

Nell'attesa, Messi continua a segnare. C'è anche un gol dell'argentino nel 4-1 contro l'Union Philadelphia che ha consentito alla squadra della Florida di qualificarsi appunto per la finale della Leagues Cup. La "Pulce" ha raggiunto così quota nove reti in sei apparizioni con i colori del suo nuovo club. L'Inter Miami aveva iniziato la Leagues Cup come ultima squadra della Conferenza Est di Mls e peggiore squadra della D1 statunitense ma, dall'arrivo del loro nuovo numero 10, è a sei vittorie consecutive. L'Union Philadelphia, a differenza di Miami, era in cima alla classifica della East Conference in MLS e aveva perso solo una volta in 38 partite in casa prima della sconfitta di questa notte.