Brasile, le prime convocazioni del nuovo ct Diniz: c'è Danilo

TORINO - In attesa dell'arrivo del 2024 con l'inizio dell'era Ancelotti sono arrivate le prime convocazioni del nuovo corso del brasile targato Fernando Diniz, allenatore 'ad interim' della Seleçao e tecnico in contemporanea del Fluminense. I verdeoro saranno impegnat per le partite dell'8 settembre in casa contro la Bolivia e del 12 a Lima contro il Perù, valide per le qualificazioni ai prossimi Mondiali.