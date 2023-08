Cavani gol, la Bombonera esplode: primo urlo del Matador col Boca

Un cross dalla destra di Zeballos ed è stato proprio l'ex Napoli, di testa, a trovare il momentaneo 2 a 0 contro il Platense (partita poi terminata 3 a 1 per la formazione allenata da Jorge Almiron). Alla rete dell'attaccante uruguaiano lo stadio è impazzito di gioia, una festa per la prima rete di Cavani con la maglia numero 10 degli xeneizes.

Cavani, primo gol al Boca con la 10 di Maradona

Un numero importante e allo stesso tempo pesante che è stato indossato da Maradona e Riquelme, due icone del Boca Juniors. Una pressione importante per un giocatore che in Europa ha dimostrato di essere determinante in ogni squadra, a Napoli ha trascinato gli azzurri per diverse stagioni anche in Champions. In una Bombonera gremita Cavani si è sbloccato e ha messo il suo primo sigillo in Coppa di Lega, dopo aver giocato in Libertadores. "Difenderò la maglia con tutto il cuore" lo ha detto e l'ha fatto. L'incornata di testa, il gol, il dito puntato verso i tifosi in delirio, uno sguardo verso il cielo e poi l'abbraccio coi compagni: è stata una notte speciale, una notte da numero 10.