Chissà che cosa avevano in mente, il 12 giugno di 24 anni fa, i suoi genitori quando si recarono all’anagrafe di Arboletes, dipartimento di Antioquia, Colombia, per registrare la nascita del loro primo figlio maschio.

«Mio papà, Ricardo, aveva da almeno un paio di mesi quest’idea strepitosa in testa. Beh, in realtà voleva chiamarmi Efmamjjasond Jhonathan González, ma poi ha deciso che sarebbe stato troppo complicato firmare così e quindi za, via Jhonathan è rimasto solo Efmamjjasond!», racconta il diretto interessato che ormai tutti hanno soprannominato “Almanaque”, ossia almanacco.

Efmamjjasond Gonzalez, il perché del nome

Il perché? Beh, il nome di battesimo di González, ossia Efmamjjasond, è composto dalle iniziali, in spagnolo, di tutti i mesi dell’anno. Di professione González ha deciso di fare il calciatore professionista, con alterne fortune. Cresciuto a Medellín nelle giovanili dell’Atlético Nacional, s’è quindi trasferito, nel 2019, in Argentina dove ha iniziato la sua carriera nel club del cuore di Papa Bergoglio, ossia il San Lorenzo de Almagro. Al Cuervo non trova spazio e così viene ceduto, a novembre 2020, all’Al Boys, club di Floresta, Buenos Aires. Qui il dramma: nella sfida contro il Gimnasia Jujuy, l’attaccante cafetéro - che qualche tempo prima aveva contratto il coronavirus - è svenuto negli spogliatoi e ha dovuto essere trasferito d’urgenza al sanatorio Finochietto. «Aveva difficoltà a respirare da solo. Ha perso conoscenza per alcuni secondi», aveva spiegato all’epoca Luis Chiaradía, medico della squadra.

Efmamjjasond ai Kaiser Chiefs

Nemmeno all’All Boys, fors’anche a causa dei postumi del Covid, riuscì a imporsi, giocando 30 gare e segnando solamente in due occasioni, e venne prestato al Club Atlético San Miguel e poi in Bolivia al Real Santa Cruz. Ora la nuova avventura: González s’è accordato con i sudafricani del Kaiser Chiefs, che hanno deciso di puntare su di lui per raddrizzare la stagione. E chi può riuscirci meglio di Efmamjjasond, un bomber per tutti i mesi?