Bernardeschi, show MLS: doppietta da urlo ma il suo Toronto va ko

Mentre la Juventus ha vinto e incantato a Udine, dall'altra parte del Mondo, qualche ora più tardi, Federico Bernardeschi ha segnato una doppietta con la maglia del Toronto . Due prodezze per l'ex bianconero che non sono valse punti alla sua squadra.

Contro il Montreal ha tenuto a galla la sua squadra con i suoi gol, ma è poi arrivata una scottante sconfitta casalinga in una stagione non del tutto fortunata per la sua squadra. I canadesi, infatti, sono invischiati nelle zone basse della classifica: penultimi dopo 25 partite e davanti all'Inter Miami di Messi, che ha tre partite in meno visto la cavalcata trionfale nella Leagues Cup.

Bernardeschi, doppietta Toronto

Anche in Italia Bernardeschi ci ha regalato qualche prodezza balistica degna di nota. Ci ha pensato proprio il classe '94 italiano ad accorciare le distanze. Dopo il 2 a 0 del Montreal ci ha pensato lui a togliere, come si usa dire, le ragnatele dall'incrocio. L'ex bianconero è stato servito da Insigne, entrato al 60esimo della ripresa, e con il mancino dai 20 metri ha lasciato partire un siluro che si è insaccato alle spalle di Sirois. Stadio in piedi e commentatori impazziti al gol dell'attaccante italiano che poi si è concesso anche il bis.

In pieno recupero, dopo il tris siglato su rigore dal Montreal con conseguente espulsione del compagno Petretta, è stato Bernardeschi a far calare il sipario sulla partita con un destro, non il suo piede naturale, preciso da fuori area. Due gol che, come detto, non sono bastati ad evitare la sconfitta per Toronto reduce da 9 sconfitte consecutive e che non vince dal 28 maggio 2023 contro il Dc United. Con la doppietta l'ex Juve è salito a cinque centri in questa stagione in MLS.