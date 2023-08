Henry ct di Francia U21 e Olimpica: ai Giochi di Parigi ci sarà Mbappé?

Sarà dunque l'ex Juventus e bandiera dell'Arsenal a guidare l'Under 21 oltre alla squadra che prenderà parte ai Giochi di Parigi, che si terranno nel 2024.

Henry ct di Francia U21 e Olimpica

A renderlo noto è stata una fonte vicina alle due parti in causa, con Henry che prenderà dunque il posto di Sylvain Ripoll, dopo i deludenti risultati di quest'ultimo nell'Europeo di categoria. L'obiettivo principale dell'ex calciatore francese, che ha accumulato esperienza in panchina negli ultimi anni (ultima parentesi come assistente del ct del Belgio, Roberto Martinez) è ottenere il podio alle prossime Olimpiadi. Evento al quale potrebbe prendere parte anche Kylian Mbappé come fuoriquota: non è un mistero, infatti, che il classe 1998 voglia parteciparvi. Il problema nascerebbe dal fatto che le Olimpiadi si terranno dal 26 luglio all'11 agosto, dunque in pieno periodo di preprazione estiva. Sembrerebbe però che, sia in caso di rinnovo col Psg che di trasferimento al Real Madrid, Mbappé voglia inserire una clausola per far sì che possa partecipare ai Giochi.