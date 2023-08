Il flop Malaga, l’Al Thani sbagliato e i tifosi burloni

Dopo venticinque anni nel calcio professionistico, il Malaga non è riuscito a evitare, la scorsa primavera, la caduta dal purgatorio della Seguda División all'inferno della Primera Rfef, la terza seriespagnola . Tuttavia, José Maria Muñoz, l'amministratore giudiziario a cui i tribunali hanno affidato la squadra dopo il dissesto provocato dalla gestione Al Thani (membro sui generis della famiglia reale del Qatar), è rimasto in sella assicurando che la squadra «è retrocessa per demeriti propri», ma che sarebbe «facile andar via in questo momento».

Muñoz si è preso le proprie responsabilità, riconoscendo di essere «il principale colpevole» della retrocessione sebbene «il progetto della direzione sportiva è stato disastroso e i calciatori non sono stati all'altezza delle nostre aspettative». Ciononostante, per puntare subito alla promozione, l'amministratore ha promesso «una ristrutturazione più importante di quella prevista» e che il budget a disposizione della squadra sarà «compreso tra i sette e i 7,5 milioni di euro». Non proprio il massimo della vita. Ma che succede con lo sceicco?

Il Malaga di Al Thani

«Non venderò mai e poi mai il Malaga». Al Thani spera di vincere la battaglia in tribunale e recuperare le redini di un

club che considera «come un figlio o una figlia». Eppure, la sua storia d’amore con i tifosi è arrivata al capolinea da un bel po’. Dopo aver comprato la società per 38 milioni nel 2010, ha speso quasi 90 milioni nei primi due anni, costruendo una squadra Champions. Nelle quattro campagne successive, però, si è dedicato a vendere le proprie perle, incassando oltre 200 milioni e bloccando le iniezioni di capitale dando la colpa al Fair Play Finanziario di Javier Tebas: «I tifosi lo devono sapere». E comunque non lo vogliono più vedere. Gli andalusi, si sa, sono veri e propri maestri quando si tratta di tirarsi su il morale. L'ex Fiorentina Joaquín Sánchez è uno dei personaggi pubblici più apprezzati a livello nazionale per la sua simpatia. La 'guasa' (burla) andalusa raggiunge picchi altissimi a Cadice, un po' la nostra Viareggio, ma anche i tifosi del Malaga hanno dimostrato di saper come comportarsi quando c'è da fare buon viso a cattivo gioco.