Deschamps su Pogba: "Tornerà ad alti livelli, ecco perché. Mbappé..."

Didier Deschamps è stato protagonista di un'intervista a esclusiva a L'Equipe. Tanti i temi toccati: dalle situazioni di Pogba a Mbappé passando all'incarico olimpico per Henry fino ad arrivare a Kanté volato in Arabia Saudita .

Mbappé e i rapporti tesi con il Paris Saint Germain : "Lui è tutto tranne che egoista. Avrei continuato a convocarlo anche se non avesse più giocato. Avremmo fatto in modo di trovare delle soluzioni. Deve ancora nascere chi è in grado di fargli perdere la calma . La situazione era complicata, si è normalizzata. Tanto meglio. Ne sono usciti tutti vincitori. Ho parlato con lui. È molto carico per i prossimi impegni della nazionale, ma, ovviamente, è motivato a fare bene anche per il club e a livello personale" ha proseguito Deschamps.

Deschamps su Henry e Kanté

Oltre all'Under 21, Henry guiderà la Francia alle Olimpiadi: “Thierry è molto felice di essere stato scelto. Era motivato, sono felice per lui, è una persona con cui ho sempre avuto un bel rapporto e di cui ho rispetto. Si potrebbero fare delle considerazioni sull'ego di Thierry, che potrebbe sembrare sovradimensionato. Io con lui ho un rapporto fluido e semplice. Mbappé alle Olimpiadi? Non sarò io a decidere. Voglio che Thierry abbia la migliore squadra possibile in Francia, ma parlarne oggi vuol dire fantasticare" ha concluso Deschamps che ha tenuto la porta aperta a un'eventuale convocazione di Kanté nonostante si sia trasferito in Arabia Saudita.