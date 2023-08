Messi, chi è la guardia del corpo che lo segue ovunque

Da quando si è trasferito negli Usa per unirsi all'Inter Miami di David Beckham, Lionel Messi è diventato amatissimo dai tifosi americani, che non perdono occasione per chiedergli autografi e selfie quando è fuori dal campo. Per garantire la sicurezza e la privacy del bomber e della sua famiglia, Messi non avrebbe assunto un semplice bodyguard, bensì un ex soldato degli Stati Uniti.