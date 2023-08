Neymar a Mumbai, Benzema a Baghdad, Ronaldo in Tagikistan: che Champions!

Non solo quella europea, che fra una settimana - al termine dei preliminari - conoscerà tutte le squadre partecipanti. Prossima al via anche la Champions League asiatica : sono state infatti sorteggiate le 40 squadre, suddivise in 10 gironi, che si contenderanno il titolo.

I 10 gironi, a loro volta classificati in 5 di Zona Est e 5 di Zona Ovest, forniranno altrettante squadre, cioè le vincitrici di ogni singolo raggruppamento, alla fase ad eliminazione diretta, cui si aggiungeranno le 6 migliori seconde ripescate: tre dalla fascia orientale e tre da quella occidentale. Da febbraio ad aprile si disputeranno ottavi, quarti e semifinali, mentre l'ultimo atto andrà in scena l'11 (l'andata) e il 18 maggio (il ritorno).

Dove debuttano i campioni

C'è grande attesa per vedere calciatori del calibro di Neymar, Cristiano Ronaldo e Benzema, capaci di vincere tutto in Europa in carriera, debuttare in aree 'sconosciute' al mondo di questo sport. Il brasiliano arrivato dal Psg, col suo Al Ahli, esordirà in India, a Mumbai, il portoghese ex Juventus in Tagikistan e il franco-algerino in Iraq, a Baghdad. Ecco tutti i girono nel dettaglio.

