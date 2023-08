African Football League, la nuova competizione: sorteggi e calendario

È stata ufficializzata la creazione della nuova African Football League . Si tratta di una competizione in cui a sfidarsi saranno le squadre di calcio africane con il ranking più alto, con l'obiettivo di espandere e far crescere il movimento calcistico del continente. L' AFL nasce da una partnership tra CAF e FIFA , e l'edizione inaugurale vedrà la partecipazione delle otto squadre più famose provenienti da tre blocchi regionali: la regione del Nord con Al Ahly Football Club , Espérance Sportive de Tunis e Wydad Athletic Club , la regione del centro-ovest con l' Enyimba Football Club e il Tout Puissant Mazembe e la regione del sud-est con il Mamelodi Sundowns Football Club , l' Atlético Petróleos de Luanda e il Simba Sports Club .

African Football League, il sorteggio e il calendario

Il sorteggio per la competizione inaugurale dell'AFL si terrà al Cairo, in Egitto, il 2 settembre 2023, alle 19:00 (ora locale). La competizione inizierà ad ottobre con i quarti di finale ad eliminazione diretta a cui seguiranno semifinali e finale, tutti giocati su due gare. La competizione si svolgerà nell'arco di un mese: la cerimonia d'apertura e il primo match inaugurale è in programma per il 20 ottobre 2023 a Dar es Salam, in Tanzania. Le semifinali si svolgeranno dal 29 ottobre al 1 novembre. La finale andrà in scena il 5 e l'11 novembre 2023. Questa edizione è solo un precursore della vera e propria competizione che inizierà nella stagione 2024/2025 dove a partecipare saranno le 24 squadre con il ranking più alto.