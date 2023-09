Messi batte Chiellini: l'Inter Miami vince ancora. E Harry non gradisce

Altra battuta d'arresto, secondo ko di fila, per la formazione californiana mentre per la squadra di Jordi Alba e Busquets si tratta del settimo punto nelle ultime tre, due vittorie e un pareggio.

Los Angeles-Inter Miami 1-3: la partita

Partono meglio i padroni di casa, ma sono gli ospiti a passare avanti al 14': Farias raccoglie il lancio lungo rasoterra di Aviles e in scivolata batte l'estremo difensore avversario con la palla che prima bacia il palo e poi finisce in fondo alla rete. In apertura di ripresa dall'asse Messi-Jordi Alba nasce il raddoppio: bellissimo filtrante dell'argentino per il compagno che si invola verso la porta avversaria e firma il 2-0. Il Los Angeles si butta avanti alla ricerca del gol che riaprirebbe le speranze di rimonta, ma all'83' subisce il tris in contropiede, con la Pulce che firma il secondo assist di giornata regalando a Campana la palla del 3-0 che chiude i giochi. Con il risultato ormai in ghiaccio, i padroni di casa segnano la rete della bandiera - di testa su calcio d'angolo - al 90' con Hollingshead. Disperazione in tribuna per il Principe Harry, accorso allo stadio insieme a una lunga lista di vip per assistere alla sfida tra Chiellini e Messi, tifando probabilmente per la squadra del primo: si è messo infatti le mani tra i capelli dopo un'occasione da gol fallita dai padroni di casa con Gonzalez al 26'.