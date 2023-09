Rubiales, caos Spagna: scuse ufficiali della Federazione, esonerato Vilda

La notizia è stata resa nota dai media spagnoli: l'allenatore della Spagna campione del mondo è stato sollevato dal suo incarico dopo aver sostenuto pubblicamente l'oramai ex presidente federale Rubiales dopo il caos scatenato da un suo bacio non consensuale alla calciatrice Hermoso. Qualche giorno fa, Vilda era finito nell'occhio del ciclone anche per una sua esultanza ripresa con un video dopo il gol-vittoria della Spagna: l'ex tecnico abbraccia tre assistenti, una donna e due uomini. A far nascere le polemiche è stato l'abbraccio con la collaboratrice, ritenuto esagerato nei modi in quanto secondo una parte degli utenti sui social Vilda "ha toccato il seno della donna".

Le scuse della Federazione spagnola

Poche ore prima dell'esonero di Vilda, tramite un comunicato ufficiale firmato dal nuovo presidente Rocha, sono arrivate le scude della Federazione Spagnola inerenti al caso Rubiales: "E' stato un comportamento del tutto inaccettabile, abbiamo subìto un danno di immagine enorme. I danni causati al calcio spagnolo, allo sport spagnolo, alla società spagnola e all’insieme dei valori del calcio e dello sport sono stati enormi. La RFEF vuole trasmettere a tutta la società e a tutto il mondo del calcio il suo più grande rammarico per quanto accaduto".

Montserrat Tomé è la nuova ct della Spagna

La Federcalcio ha nominato Montserrat Tomé come nuova ct della nazionale femminile spagnola, sarà la prima donna a ricoprire questo incarico in Spagna. Dal 2018 è presente nello staff di Jorge Vilda e dopo il suo esonero è stata chiara l'intenzione della RFEF di proseguire con l'allenatrice 41enne. "La nomina di Tomé risponde alle misure di rigenerazione annunciate dal presidente Pedro Rocha", afferma la federazione. L'ex calciatrice del Barcellona è chiamata a continuare lo sviluppo della Roja dopo la prima storica vittoria nel mondiale a partire dagli impegni nella Women's Nations League contro Svezia e Svizzera.