Brasile a valanga, Neymar supera Pelè! Cile, Vidal non basta: tris Uruguay

BELEM (Brasile) - In attesa di fare il suo debutto con l' Al Hilal nel campionato saudita Neymar scalda i motori con il suo Brasile . L'ex Barcellona e Psg è stato assoluto protagonista nel 5-1 inflitto dai verdeoro contro la Bolivia nella prima giornata di qualificazioni Mondiali sudamericane, con Danilo titolare a destra.

Dopo aver chiuso il primo tempo sull'1-0 ( Rodrygo al 24') Neymar, che al 17' aveva sbagliato il rigore del potenziale vantaggio, inizia il suo show: al 47' assist per il raddoppio di Raphinha , tris ancora di Rodrygo al 53' e poi doppietta di O'Ney al 61' e 93' per la "manita" finale. Quota 79 gol raggiunta con la Seleçao , superata la leggenda verdeoro e del calcio Pelè e premiazione: è un altro Ney, scatenato.

Vidal non basta: Cile ko contro l'Uruguay

All'Estadio Centenario di Montevideo il Cile dell'ex Juventus e Inter Arturo Vidal cade per 3-1 contro l'Uruguay dello scatenato Federico Valverde. Il centrocampista del Real Madrid, dopo la rete del vantaggio di De La Cruz (38'), realizza la doppietta (45'+2 e 71') per assicurare il successo alla Celeste, vano il gol di Vidal per i suoi al 74'.