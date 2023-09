Bellingham, che fai? Sale sul bus dell'Ucraina: la reazione è virale

Ultimi giorni di sfide tra nazionali. In attesa delle prossime gare, che significheranno molto per l'Italia (alla ricerca di punti preziosi per garantirsi la qualificazione ad Euro 2024 ed evitare i playoff), negli scorsi giorni è andata in scena la partita tra Ucraina, prossimo avversario degli azzurri, e l'Inghilterra. Protagonista indiscusso Jude Bellingham, ma per una volta più per quanto accaduto dopo la partita che per quanto fatto sul rettangolo di gioco.