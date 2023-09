Mancini, altra sconfitta: Arabia Saudita ko con la Corea del Sud

NEWCASTLE (Inghilterra) - Roberto Mancini non riesce a riscattare l'esordio con ko sulla panchina dell'Arabia Saudita e viene sconfitto anche nel secondo impegno della sua nuova avventura, cadendo per 1-0 contro la Corea del Sud. Dopo il tris subito con il Costa Rica, la nazionale dell'ex ct azzurro è costretta ad arrendersi per la seconda volta al St James'S Park di Newcastle.