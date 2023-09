Real Madrid, scandalo sex tape: il nome del primo giocatore arrestato

Lo scandalo inerente all'arresto di tre giovani calciatori del Real Madrid per aver diffuso un video di un contenuto sessuale con una minore di 16 anni continua a far discutere. Nella giornata di ieri i Blancos hanno emanato un comunicato ufficiale in cui hanno affermato che "quando il club avrà conoscenza approfondita dei fatti adotterà le misure opportune".