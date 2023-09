Nagelsmann ct Germania per l'Europeo 2024: la rivelazione della Bild

Un periodo negativo che è stato interrotto con la vittoria in amichevole contro la Francia (2 a 1 con Voller in panchina), ma nonostante questo la Federazione è andata alla ricerca di un profilo giusto per la Germania a meno di un anno dagli Europei in casa del 2024. Il nome è stato trovato e risponde al giovanissimo Nagelsmann, dopo le parole di Van Gaal (interessato alla panchina) e l'alternativa Sammer (uno dei papabili assieme all'ex tecnico dei bavaresi), alla ricerca di una nuova panchina dopo l'addio col Bayern Monaco.

Germania-Nagelsmann, i dettagli

Da qualche giorno Nagelsmann e la Federazione tedesca sono stati in contatto per trovare l'intesa e iniziare così un nuovo percorso. Dopo proposte e richieste le parti sono riuscite, secondo quanto riportato dalla Bild, a trovare il punto d'incontro per un contratto da 400 mila euro al mese (poco meno di 5 milioni).

Mancano gli ultimi dettagli, ma intanto il 36enne ha sciolto il contratto col Bayern Monaco. Il giovanissimo allentore avrà il difficile compito di risollevare le sorti della Germania in vista dei prossimi Europei ed è vicino a raccogliere un'eredità, quella di Flick, tra le peggiori di tutti i Ct della Mannschaft.