Messi, bordata al Psg: "Io unico campione del mondo non celebrato dal club"

Il rapporto tra Messi e il Psg di certo non è terminato con il lieto fine. Anzi, l'amore tra l'argentino e i parigini non è mai scoccato. Poche celebrazioni e anche alcuni fischi : " Sono stati comprensibili. Giocavo nella squadra che li ha battuti, è stata colpa nostra se la Francia non si è confermata campione del Mondo ". La stella dell'Inter Miami ha accusato però il suo vecchio club per non averlo celebrato al termine del Mondiale.

Manifestazione vinta da protagonista in Qatar, alzando al cielo il tanto desiderato trofeo. "Non ho ricevuto alcun riconoscimento, sono stato l'unico" - queste le parole del giocatore in un'intervista al canale di streaming Olga, condotto dal comico rosarino Migue Granados.

Messi attacca il Psg

Queste le dichiarazioni dell'argentino: "La verità è che non è andata come mi sarei aspettato. Però mi dico sempre che le cose non succedono per caso: anche se non ho avuto un buon rendimento, sono diventato campione del mondo. Sono stato l'unico campione del mondo che non ha avuto un riconoscimento da parte del proprio club, diversamente dai miei 25 compagni di nazionale". Messi con il Psg ha collezionato 75 presenze in tutte le competizioni e realizzato 32 goal: numeri buoni, ma lontani dalle sue performance al Barcellona. E se serviva una conferma del malcontento a Parigi ora è arrivata.