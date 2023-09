Maddy Cusack, morta a 27 anni la calciatrice dello Sheffield United

La nota dello Sheffield United

"Lo Sheffield United Football Club è sconvolto dalla triste notizia della scomparsa di Maddy Cusack - si legge -. Maddy, giocatrice della squadra femminile dal 2019 e responsabile marketing del Football Club, è deceduta mercoledì. Giocatrice stimata, Maddy, 27 anni, nella scorsa stagione ha raggiunto il traguardo delle 100 presenze con lo Sheffield United Women. Inoltre, è stata un'apprezzata collega negli uffici di Bramall Lane, passando dalla Sheffield United Community Foundation al Club nel 2021 per aiutare a commercializzare tutte le aree delle Blades". In una dichiarazione sul sito ufficiale del club, l'amministratore delegato Stephen Bettis ha dichiarato: "Questa è una notizia straziante per tutti a Bramall Lane. Maddy aveva la posizione unica di far parte di numerose squadre dello Sheffield United ed era popolare tra tutti coloro con cui entrava in contatto. La sua personalità e professionalità l'hanno resa un onore per la sua famiglia: ci mancherà molto. Pur accogliendo le notizie e andando avanti, il club offrirà quanto più supporto possibile alla famiglia, agli amici e ai colleghi di Maddy".