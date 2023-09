Morata derby perfetto: doppietta in Atletico-Real, Simeone batte Ancelotti

MADRID (Spagna) - La 6ª giornata della Liga si chiude con "El Derby" della Capitale con l' Atletico Madrid che batte 3-1 il Real Madrid di Carlo Ancelotti nel segno di Alvaro Morata . Per i Blancos prima sconfitta in stagione, -1 dalla coppia di testa composta da Barcellona e Girona (16 punti).

Super avvio dei ragazzi di Simeone che dopo 4' sbloccano il match con l'ex Juventus che di testa, su cross di Lino, batte facilmente Arrizabalaga. Il raddoppio lo firma Greizman al 18', Kross rianima i Blancos al 35' ma ad inizio ripresa è ancora Morata a trafiggere il Real ancora di testa ma questa volta su assist di Niguez.

Bene Real Sociedad, arriva il primo successo per Las Palmas

Vittoria sofferta per la Real Sociedad che piega per 4-3 il Getafe portandosi ad un punto (9 a 10) dal Vallecano frenato in casa per 1-1 dal Villarreal. Finisce 1-1 anche la sfida a metà classifica tra Betis e Cadice mentre arriva il primo successo stagionale per il neo promosso Las Palmas che batte all'ultimo respiro per 1-0 (Kirian al 92') ed inferiorità numerica il Granada.