Montella, prime parole da ct Turchia: "Cultura simile a Napoli"

ISTANBUL (Turchia) - L’ottimo lavoro svolto alla guida della Adana Demirspor ha portato la federazione calcistica turca a scegliere Vincenzo Montella per rilanciare la nazionale. L'ex tecnico di Roma, Milan e Fiorentina ha esperienza internazionale e conosce molto bene i calciatori locali per aver allenato in Super Lig, due anni in Turchia che gli hanno permesso di conoscere al meglio lingua e cultura.

"In questi due anni vissuti in Turchia - ha detto Montella in conferenza stampa - ho imparato a conoscere i sentimenti della gente, la cultura turca che si avvicina moltissimo a quella del posto dove ho trascorso la mia infanzia, sono nato e cresciuto in un Paese vicino Napoli, a Pomigliano d'Arco, e devo dire che la cultura è molto simile". "Bisogna avere grande senso di appartenenza ed essere consapevoli di avere la responsabilità di rappresentare un Paese non soltanto una squadra di calcio", ha aggiunto l'Aeroplanino.

La clausola nel contratto di Montella

Dopo l'esonero di Stefan Kuntz, la federazione e subito piombata sul tecnico italiano che ha firmato un contratto fino al 2026. Nell'accordo tra le due parti, secondo la stampa turca, sarebbe prevista una clausola speciale con Montella che ha ricevuto la richiesta dalla Federcalcio di vivere in Turchia. I viaggi all'estero dell'allenatore saranno soggetti ad autorizzazione e lo stesso Montella si sarebbe subito messo a cercare casa a Istanbul per vivere al meglio l'avventura da allenatore della nazionale con l'obiettivo di qualificarsi al prossimo campionato europeo in Germania.