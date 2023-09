Il City saluta la Carabao Cup. De Zerbi ko col Chelsea, passa il Liverpool

Colpo del Newcastle in Carabao Cup , che elimina ai sedicesimi di finale il Manchester City . La squadra di Pep Guardiola cede 1-0 con il gol decisivo segnato da Alexander Isak al 53'. Agli ottavi della coppa di lega inglese anche il Chelsea , che torna alla vittoria dopo tre sconfitte consecutive battendo 1-0 il Brighton.

É bastato un gol di Nicolas Jackson ai 'Blues' per stendere la squadra di Roberto De Zerbi, alla seconda sconfitta nelle ultime tre gare dopo la partita persa nei gironi di Europa League contro l'Aek Atene.

Anche il Liverpool agli ottavi

Tra le migliori sedici squadre della Carabao Cup c'è anche il Liverpool, che ha battuto in rimonta 3-1 il Leicester. Gli uomini di Jurgen Klopp erano passati subito in svantaggio per la rete al 3' di Kasey McAteer, ma nel secondo tempo hanno raddrizzato la gara: prima il pareggio di Cody Gakpo al 48', poi il vantaggio firmato al 70' da Dominik Szoboszlai e infine il gol della sicurezza messo a segno all'89' da Diogo Jota.