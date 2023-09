No Messi, no party: Inter Miami ko in finale di US Open Cup

No Messi, no party. All'Inter Miami è mancato l'argentino nella finale di US Open Cup contro Houston e la squadra ha perso 2 a 1. L'argentino ha accusato un problema muscolare nella partita contro Toronto ed è ancora alle prese con il recupero per tornare in campo. La sua assenza si è fatta sentire perché la formazione del Tata Martino, orfana anche di Jordi Alba, non è riuscita a trovare il guizzo giusto per fare male agli avversari se non con la rete di Martinez in pieno recupero.