Chiellini vecchie maniere: l'avversario non rispetta la distanza e...

Dopo un calcio di punizione guadagnato su Cordova e una distanza non rispettata dall'avversario, l'ex Juventus lo ha prima spinto e poi gli ha calciato addosso il pallone per segnalare al direttore di gara che la distanza regolamentare non c'era. Il pallone è terminato sullo stomaco di Corodova, scatenando l'ira dei giocatori della squadra messicana. Il direttore di gara ha deciso di non ammonire Chiellini, ma il video di questo gesto in campo è diventato virale.

Chiellini, sonfitta nella finale contor il Tigres

Una finale indigesta per Giorgio Chiellini che è stato sconfitto con il suo Los Angeles contro i Tigres nel trofeo che mette di fronte le vincitrici rispettivamente della MLS Cup e della Campeen de Campeones. A spuntarla, dopo i calci di rigore, sono stati i messicani per 4-2, dopo che i tempi regolamentari e supplementari si erano chiusi sullo 0-0. Chiellini è partito titolare non riuscendo però a portare a casa la coppa.