Di Maria affonda il Porto, il Benfica vola: ora l'Inter in Champions

LISBONA (Portogallo) - Angel Di Maria è il protagonista dell'anticipo della settima giornata di andata del campionato portoghese, con il Benfica che si impone nel big match contro il Porto per 1-0. Una rete del Fideo nella ripresa lancia le Aquile in vetta al campionato con una vittoria che vale il sorpasso in classifica proprio sui Dragoes.