Messi, Jorge Mas e il retroscena Inter Miami: "Tutti mi davano del pazzo"

"Tutti mi prendevano per pazzo quando dicevo di voler portare Messi all'Inter Miami". Jorge Mas , proprietario del club americano, ha parlato così a Marca riguardo l'ingaggio del campione argentino. La Pulce è arrivata in MLS dopo una serie di trattative in giro per il mondo. "Ho avuto più incontri tra Rosario, Barcellona, Madrid, Parigi, Miami e Doha...." si potrebbe definire quasi una telenovela. Il tutto è iniziato nel 2019 quando l'azionista di maggioranza dell' Inter Miami ha organizzato un incontro con Jorge Messi, papà e agente del calciatore: "Lì, io e Beckham, abbiamo spiegato per tre ore e mezzo il progetto di Miami ". Ben 4 anni dopo il sogno è diventato realtà .

Messi, Inter Miami e le parole di Jorge Mas

"Non ho mai perso la fiducia - ha detto Jorge Mas - nonostante il costante pericolo di poterlo perdere per altri club". Sì, perché essendo un giocatore di caratura Mondiale gli interessamenti non sono mai mancati: dall'Arabia Saudita al possibile rinnovo con il Psg o ancora un ritorno, quasi romantico, al Barcellona ma alla fine la decisione di volare in America ha preso il sopravvento: "Dopo la Coppa del Mondo ho visto una grande possibilità. Sono stati mesi intesni e con grande pressione".

A Miami ha cambiato la visione della MLS: "Il campionato con lui è un altro. Tutti vengono allo stadio per seguire lui, in casa o in trasferta. Tutti si presentano con la sua maglietta. L'80% delle persone grida il suo nome, non me lo aspettavo". In chiusura Jorge Mas ha parlato della possibilità per Messi di salutare il Barcellona: "Farò di tutto afinché possa salutare i suoi tifosi e il club che l'ha accolto da bambino. Andremo con l'Inter Miami e giocheremo una sorta di partita".