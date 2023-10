Messi subito in Arabia: perché la tentazione può diventare realtà

MIAMI (Stati Uniti) - La sconfitta dell'Inter Miami a Cincinnati per 1-0 ha condannato la compagine della Florida, infatti Lionel Messi e compagni non prenderanno parte ai playoffs della Mls. Con ancora due giornate da disputare Miami (9 vittorie, 17 sconfitte e 6 pareggi) è matematicamente esclusa dalla corsa alla post-season e tornerà in campo a febbraio 2024, questo ha fatto suonare le sirene della Saudi League e non solo.