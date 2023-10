Igor, come to Besiktas: Tudor vicinissimo alla Turchia

Tudro al Besiktas? Due indizi

A rivelare il possibile approdo di Tudor a Istanbul è il portale Germanijak, che evidenzia quelli che sarebbero più di due semplici indizi che lascerebbero presupporre all'imminente arrivo del tecnico croato. Nel dettaglio, non sono ovviamente passate inosservate le comunicazioni relative all'ingaggio del suo vice Vukas e del preparatore atletico Modric nello staff tecnico del Besiktas in attesa che venga ufficializzato il nome del nuovo allenatore. Per Tudor si tratterebbe di un ritorno in Turchia dato che ha già guidato il Karabükspor ed il Galatasaray.