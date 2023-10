Rodrygo, messaggio ad Ancelotti: "Non mi piace giocare da punta"

Rodrygo ha dimostrato tutta la sua versatilità al Real Madrid con Carlo Ancelotti : da esterno d'attacco a destra nel 4-3-3 , nella scorsa stagione, fino diventare il numero 9 dei blancos nel nuovo 4-4-2 a diamante del tecnico italiano e prossimo ct del Brasile . Peccato che proprio in questo dal ritiro dei verdeoro Rodrygo non abbia nascosto di non sentirsi a suo agio nel ruolo in cui sta giocando: "Ho le capacità per giocare sulle fasce, non mi piace giocare da numero 9 anche se nel mio club devo farlo. In Brasile ho più libertà di movimento".

Rodrygo, il Brasile e il Real di Bale, Benzema e Cristiano Ronaldo

Rodrygo ha poi aggiunto: "Siamo molto felici di vedere tutte le aspettative che si sono create attorno a noi, attorno a me, a Neymar, a Vinicius e a Richarlison. Adoravo il trio del Real Madrid, la BBC: Bale, Benzema e Cristiano. È una pressione positiva sapere che la gente si fida di te. Mi vedo così in questo nuovo ciclo e penso di poter essere all'altezza". quelle aspettative che sono state riposte su di me. A volte sarò sulle fasce, altre al centro, ogni attaccante ha il suo stile e gioca in modo diverso. Dipende da come si muoverà la squadra".

Tutto pronto per la sfida con l'Uruguay: "Ne ho parlato molto con Valverde. Mi ha detto: 'Non venire, resta a Madrid'. Sono un grande estimatore del modo in cui gioca a calcio Fede, è uno dei migliori giocatori al mondo".