Mancini, altra sconfitta: Arabia Saudita battuta anche dal Mali

PORTIMAO (Portogallo) - Dopo il pareggio per 2-2 al 10' di recupero contro la Nigeria di Osimhen, l'Arabia Saudita di Roberto Mancini perde ancora in amichevole. Per l'ex ct della Nazionale italiana terzo ko nelle prime quattro partite della sua avventura sulla panchina araba. Questa volta la sconfitta arriva nel test disputato a Portimao, in Portogallo, con il Mali che si impone 3-1. Doumbia sblocca il risultato al 14', al 42' raddoppia Traore e si va all'intervallo sul 2-0. Nella ripresa, al 13', accorcia Al Dawsari per i sauditi, ma al 71' arriva il definitivo 3-1 per le Aquile africane siglato da Sinayoko.