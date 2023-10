Messi, il Barcellona si organizza per riaccoglierlo. Ma nel nuovo Camp Nou...

Il Barcellona celebrerà Lionel Messi con una partita in suo onore al Camp Nou , una volta terminati i lavori allo stadio. Lo ha confermato Deco , direttore sportivo del club catalano, in un'intervista a "Lance!". Due anni e mezzo dopo la sua partenza, Messi non ha ancora avuto modo di salutare tutti coloro che lavorano nella grande famiglia del Barcellona, ma dovrebbe riuscire a farlo prima della fine della carriera.

Nuovo Camp Nou, quando sarà pronto e quanti spettatori potrà ospitare

Il fuoriclasse trentaseienne, arrivato quest'estate all'Inter Miami dopo la sua contrastata avventura al PSG, sarà sotto i riflettori durante un evento speciale: "Penso che sarà una partita d'addio, ma forse nel nuovo stadio quando sarà pronto. Messi sarà sempre il più grande idolo nella storia del club. Gioca e spero che giochi ancora per molti anni perché le persone che amano il calcio, che lo amano, saranno felici di vederlo felice" aveva già avuto modo di spiegare l'ex calciatore portoghese, ora dirigente dei blaugrana, in un precedente commento riportato sulle colonne di Sport.

Il Camp Nou, inaugurato nel 1957, è stato in parte demolito negli ultimi mesi per essere ricostruito e ampliato. La capienza del dovrebbe aumentare da 99mila a 105mila spettatori. Secondo la stampa catalana, il club blaugrana spera di completare i lavori entro il 2026. Il ritorno della squadra di Xavi nel suo stadio avverrà prima, potenzialmente all'inizio della stagione 2024/2025, in un contesto di capienza ridotta. Nel frattempo, il Barcellona gioca le partite casalinghe allo stadio Olimpico Lluis Companys, situato sulla collina di Montjuïc.