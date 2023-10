Barcellona a tutto rock, con la linguaccia da classico

TORINO - Dopo i casini giudiziari, i debiti, i giovani fenomeni come Gavi e Lamine Yamal, le stelle e le stelline del Barcellona sono pronte a fare la linguaccia a tutti. In occasione del classico con il Real Madrid, in programma il 28 ottobre, vestiranno una maglia speciale con omaggio ai Rolling Stones. La bocca con la lingua di fuori, simbolo del gruppo, sostituirà anche il logo della piattaforma di streaming audio Spotify, sponsor principale dei blaugrana dal 2022, sulle maglie della squadra femminile in occasione del "Clasico" del 19 novembre. Calcio, soldi e R&R e il nuovo stadio, che sta crescendo bene e maestoso (abbattuto il vecchio Nou Camp) segnerà la grande ripartenza.