Recoba, nuova avventura per l'ex Inter: il comunicato

"Certi amori fanno giri immensi e poi... ritornano". E' il caso di Alvaro Recoba che da tempo è tornato a casa per iniziare a fare l'allenatore. Dal campo alla panchina il passo è stato breve e, ovviamente, le idee e le applicazioni sono differenti. In Uruguay, l'ex Inter, è diventato il nuovo allenatore del Nacional Montevideo e toccherà a lui guidare la squadra per riportarla a lottare per il titolo. Il classe '76 è nativo proprio di quella zona e per lui è un upgrade importante visto che ha allenato l'U23 dal 2022 dopo due anni da collaboratore tecnico della prima squadra .

Recoba, nuovo allenatore del Nacional

La società ha deciso di esonerare l'allenatore Alvaro Gutierrez e di affidare la panchina proprio all'ex fantasista nerazzurro e l'ha fatto con un comunicato: "Álvaro Recoba assume oggi la guida della prima squadra. Il corpo tecnico sarà composto da Nelson Abeijon (AT) e Juan Manuel Alzamendi (PF)". Da giocatore ha vinto tanto con il Nacional soprattutto nella prima stagione quella che poi l'ha fatto conoscere in Europa e stregato gli scout dell'Inter. Un torneo di Apertura e uno di Clausura con 30 gol fatti in 33 gare. Poi il volo a Milano, prima il prestito al Venezia (ha debuttato contro la Juve) e poi di nuovo ad Appiano dove è diventato un giocatore importante nelle otto stagioni in cui ha vestito la maglia nerazzurra. L'ultima stagione in Serie A al Torino e poi ha chiuso il cerchio da calciatore sempre al Nacional dal 2011 al 2015 prima di appendere gli scarpini al chiodo e mettersi al collo il fischietto per guidare e mettere sul campo i suoi insegnamenti.