Benzema frena l'Al-Ittihad: l'Al Hilal scappa! Dortmund ok di misura

RIAD (Arabia Saudita) - Si apre la 10ª giornata della Saudi League con gran movimento in testa alla classica dove l'Al-Hilal "ringrazia Benzema" e si prende la testa della classifica in solitaria. La squadra di Milinkovic-Savic ha battuto in casa l'Al Khaleej per 1-0 grazie al 7° gol stagionale del solito Aleksandar Mitrovic e sale a quota 26 punti a +3 sull'Al-Taawon frenato in casa dall'Al-Ittihad di Karim Benzema. Proprio il francese ex Real Madrid è il protagonista della partita: prima con il gol del vantaggio al 22' e poi con l'autogol al 26' che ha sancito l'1-1 finale.