Ajax, crisi infinita: dalla semifinale di Champions al rischio retrocessione

È quello che sta succedendo all’Ajax. Quattro anni dopo aver sfiorato la finale di Champions League, i lancieri si ritrovano, infatti, impantanati in zona retrocessione. E, sebbene sia ancora troppo presto per credere che il club più importante d’Olanda possa davvero retrocedere, quanto sta succedendo all’ombra della Johan Cruijff Arena non lascia presagire nulla di buono: «È una squadra di merda con giocatori di merda». Parola di Rafael van de Vart, uno dei numerosi talenti venuti fuori dal sempre fertile settore giovanile ajaced, vincitore nel 2003 della prima edizione del Golden Boy. Ebbene, sì, la spettacolare campagna europea del 2019, quando a cadere sotto i colpi della banda guidata da Erik ten Hang furono anche Juventus e Real Madrid, ha segnato l’inizio della fine. Da quel momento in poi, infatti, i top team del vecchio continente non hanno più tolto gli occhi da quello che succedeva all’Amsterdam Arena e al De Toekomst: De Ligt, De Jong, van de Beek, Ziyech, Neres, Anthony, Lisandro, Haller, Gravenberch e, solo nell’ultima campagna acquisti, Kudus, Timber, Alvarez, Bassey e lo stesso capitan Tadic. Molto più di una fuga di talenti, una sanguinosa diaspora che, fino al febbraio dello scorso anno, Marc Overmars era riuscito a controbilanciare, riuscendo, quantomeno, a mantenere un livello sufficiente a perpetuare l’egemonia ajaced in Eredivisie. Dall’allontanamento dell’ex direttore sportivo, costretto a dimettere per aver inviato foto intime a un’impiegata del club, la situazione è precipitata fino all’attuale diciassettesimo posto in classifica, con una sola vittoria in sette gare: «Non ho avuto nessun segnale che mi faccia pensare che verrò esonerato», ha assicurato il tecnico Maurice Steijn. Tuttavia, dopo le dimissioni del ds Klaas-Jan Huntelaar, che aveva sostituito Sven Mislintat (l’uomo che in estate ha buttato 110 milioni), tutto lascia immaginare che il prossimo a cadere sarà proprio lui.