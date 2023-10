Baumann-Grahl: portieri assistman. E quella frase di Allegri su Ederson...

Hai voglia a dire calcio posizionale, costruzione dal basso, possesso palla. Poi succede che il portiere lancia lungo, diventa uomo assist e con due tocchi arriva il gol. E' successo sabato scorso in Bundesliga: Hoffenheim-Eintracht 1-3. Passano solo tre minuti e i padroni di casa sono già in vantaggio: rete di Maximilian Beier, assist di Oliver Baumann. Beier è un attaccante, molto interessante, classe 2002, e fin qui tutto rientra nei parametri della logica calcistica. Baumann invece per guadagnarsi il pane fa il portiere da una vita (33 anni), è il capitano dell'Hoffenheim dove gioca per la decima stagione consecutiva. Ha un buon calcio, il suo rinvio è box to box, ma insomma un portiere che diventa uomo assist fa quantomeno notizia. Tra l'altro, in questo caso, da fermo e su rinvio dal fondo quindi anche fuori ritmo.