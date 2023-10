Nizza di Farioli primo in Ligue 1! Ok Tottenham e Girona, Milinkovic gol

CLERMONT (Francia) - Il Nizza di Farioli firma il 3° successo consecutivo vincendo in trasferta a Clermont per 1-0 l'anticipo della 10ª giornata di Ligue 1 e si prende per una sera la testa della classifica (22 punti a +2 sul Monaco). Ospiti che mancano il gol del vantaggio nel primo tempo con Laborde che sbaglia al 37' il calcio di rigore ma al 74' Boudaoui trova la rete da pochi passi su asisst perfetto di Perraud che vale i 3 punti ed il provvisorio 1° posto.

Saudi League

RIAD (Arabia Saudita) - L'Al Hilal dell'ex Lazio Milinkovic-Savic vince la 4ª partita consecutiva e rafforza il suo primato in classifica (29 punti). Le Onde Blu hanno sconfitto l'Al Ahli per 3-1 nell'anticipo dell'11ª giornata della Saudi League. Ad aprire le marcature un asse tutto "italiano" con Koulibaly che serve Milinkovic-Savic per il gol dopo neanche 60", Mitrovic sbaglia il rigore del raddoppio al 26' ma si riscatta al 37' per il 2-0 nonché l'8° gol in stagione per il serbo. Gli ospiti rientrano ma l'auto-gol delle'x Roma Ibanez sugella il risultato per la capolista.

Nelle altre due partite della giornata l'Al Taee batte per 3-2 l'Al Riyadh mentre l'Al Fateh espugna il campo dell'Al-Raed per 2-1.

Premier League

Il Tottenham si assicura un'altra giornata in testa alla Premier League grazie al successo esterno contro il Crystal Palace per 2-1 nell'anticipo della 10ª giornata. La partita si anima nella ripresa con l'autogol di Ward che mette in discesa la partita degli Spurs i quali, al 66', mandano i titoli di coda con la rete del solito Son. Tottenham che sale a quota 26 punti a +5 provvisorio sulla coppia Manchester City-Arsenal.

Liga

Terza vittoria consecutiva per il Girona che in extremis supera per 1-0 il Celta Vigo e mantiene il 1° posto nella Liga a quota 28 punti a +3 sul Real Madrid impegnato nel Clasico contro il Barcellona sabato sera. A decidere la partita il gol al 91' di Herrera.

Bundesliga

Nell'anticipo della 9ª giornata il Bochum che deve ancora rinviare l'appuntamento con la vittoria (5 pareggi e 4 sconfitte), infatti finisce 2-2 contro il Magonza fanalino di coda (3 pareggi e 6 sconfitte). Padroni di casa che all'82' sognano i primi 3 punti dell'anno con il gol di Schlotterbeck che vale il 2-1 ma al 96' gli ospiti gelano l'entusiasmo del Vonovia Ruhrstadion con il gol di Krauss.