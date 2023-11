Carabao, tonfi Arsenal e United! Avanti Newcastle, Chelsea e Liverpool

LONDRA (Inghilterra) - Un super West Ham cala il tris nel derby di Carabao Cup contro l'Arsenal a strappa il pass per i quarti di finale. Tutto facile per gli Hammers che al London Stadium sbloccano al quarto d'ora grazie ad un'autorete di Ben White. Nella ripresa, dopo 5', Kudus trasforma un cross perfetto e firma il raddoppio dei padroni di casa, 10' più tardi è Bowen a trovare la conclusione che finisce alle spalle di Ramsdale, dopo una deviazione, per il tris finale. Inutile al 96' la rete di Odegaard. Non sbaglia invece il Liverpool di Klopp che grazie ad un gioiello di Darwin Nunez supera l'ostacolo Bournemouth. Vantaggio Reds con Gakpo al 31', pari Cherries con l'ex Roma Kluivert prima della magia dell'attaccante uruguagio che con un destro a giro pesca l'incrocio dei pali alle spalle di Radu.

Conquista un posto nei quarti di finale della Carabao Cup anche il Chelsea di Pochettino che supera a Stamford Bridge il Blackburn, 12° in Championship. Due gol per tempo per i Blues: apre Badiashile alla mezz'ora, raddoppia Sterling ad inizio ripresa approfittando di una grossa ingenuità della difesa avversaria. Tra le migliori otto anche il Newcastle che ad Old Trafford doma il Manchetser United con un netto 3-0. Magpies avanti due volte nel primo tempo con Alimron e Hall, la firma finale è di Willock con il tifo dei Red Devils ammutolito. Superano il turno anche l'Everton che batte 3-0 il Burnley, decidono Tarkowski, Onana e Ashley Young, e il Fulham che fa 3-1 contro l'Ipswich, seconda in Championship dietro al Leicester di Maresca.

