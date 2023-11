C'era una volta (e c'è ancora) il Saarland: chiedere al Bayern...

Cesare Maldini, Liedholm, Schiaffino, Nordahl. Thomas Müller, Neuer, Kimmich, Coman. C’è un sottile filo di settant’anni che collega le leggende della storia del Milan degli anni ’50 con gli uomini simbolo del Bayern Monaco di oggi. E, incredibilmente, passa dalla Saarland , una piccola regione (“Land” per dirlo alla tedesca) che si trova sul confine tra la Germania e la Francia. Istituito nel 1920 dal trattato di Versailles come territorio del protettorato anglo-francese, nel 1935 con un referendum diventò teutonico . Ma sarebbe durata ancora poco, perché nel 1954, dopo altri anni di annessione alla Francia, i trattati con la Germania arrivarono a stabilire che la regione sarebbe stata indipendente. Durò un paio d’anni, poi sarebbe tornato ad appartenere alla Germania, come è d’altronde anche oggi.

Grazie però a quella parentesi di indipendenza lo stato riuscì a portare una squadra in Coppa dei Campioni. Perché quando l’Uefa si trovò nel 1955 a voler istituire quella che oggi è la più grande competizione europea per club, si affidò ad una lista di inviti redatta da L’Équipe. E tra queste, anche per ovvia vicinanza geografica e conoscenza, rientrava anche la squadra più forte del Saarland: l’1.FC Saarbrücken. Che negli anni passati aveva militato in seconda serie francese, vincendola. Che aveva dominato la Ehrenliga Saarland nel 1951, prima di passare nei campionati tedeschi. Nel 1955 giocava in Germania, ma faceva parte, geograficamente parlando, di un territorio indipendente. E così è arrivato alla Coppa dei Campioni. Gli abbinamenti furono decisi dagli organizzatori e al Saarbrücken toccò il Milan, diventando così la prima avversaria di una squadra italiana nel massimo torneo per club. All’andata a San Siro vinse clamorosamente per 3-4, poi al ritorno i rossoneri ribaltarono la situazione con un rotondo 1-4 al Ludwigspark-Stadion. Lo stesso identico campo, pur se ristrutturato, su cui il Bayern Monaco venerdì sera si è arreso perdendo 2-1 nel secondo turno della Dfb-Pokal, a quasi settant’anni di distanza.