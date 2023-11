Fluminense, Kennedy stende il Boca: 2-1 e trionfo Libertadores

Copa Libertadores, il gol di Kennedy e le espulsioni

Nella ripresa gli argentini, con Cavani in campo, hanno rialzato la testa pareggiando con il gol di Advincula che è stato bravo a sfruttare al meglio il passaggio decisivo di Medina. Al termine dei tempi regolamentari il punteggio è ancora in parità e la rete della gloria definitiva viene segnata da Kennedy. Come ampiamente prevedibile in campo c'è stato tanto nervosismo, con i cartellini rossi rimediati nei tempi supplementari proprio dall'autore del gol decisivo e da Fabra per gli avversari. La festa per i brasiliani può iniziare.