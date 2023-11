Follia in Liga, Iago Aspas spacca il monitor del Var: il motivo

VIGO (Spagna) - Inizio di stagione complicato per il Celta Vigo, 18° in classifica nella Liga a quota 7 punti con una sola vitoria all'attivo, vittoria sfumata sabato contro il Siviglia con un pareggio (1-1) amaro seguito da polemiche. A 6 minuti dal 90' i padroni di casa gustano il 2° successo stagionale che li avrebbe aiutati ad uscire dalla zona calda della classifica ma En Nesyri sigla il pari per il Siviglia. Il Celta, però, avrebbe un'occasione per riprendersi la leadership della gara quando il direttore di gara ed il Var entrano in scena.