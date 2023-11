Miracolo Klaksvik in Conference: la nuova frontiera delle Isole Faroe

L'eco della prima vittoria di una squadra di club delle isole Faroe in una competizione europea non ha smesso di rimbombare. E mentre si avvicina il prossimo turno di Conference League cresce la curiosità per scoprire fin dove saprà spingersi il Klaksvik o meglio il Klaksvíkar Ítróttarfelag, questo il nome esatto del club da quest'estate sta facendo parlare tifosi, appassionati e addetti ai lavori. Entrato in gioco nei preliminari di Champions League ai primi di luglio, ha saputo eliminare il prestigioso club ungherese del Ferencvaros, gli svedesi dell'Hacken fermandosi solo a un passo dal playoff, perdendo la doppia sfida con i norvegesi del Molde, battuto comunque nella gara di andata per 2-1 (ko al ritorno 2-0).