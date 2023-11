Assurdo in Brasile: il portiere si scansa sulla punizione! Ma c'è un motivo

E' davvero incredibile quanto accaduto in Brasile nel match tra Corinthians e Atletico Mineiro. Risultato finale 1-1, ma nei 90 minuti è un episodio in particolare ad aver attirato l'attenzione sul match tra le due squadre. Protagonista del gesto assurdo, il portiere del Corinthians Cassio che con la sua scelta ha fatto restare con il fiato sospeso i suoi compagni, la panchina e tutto lo stadio. Ma cosa è accaduto? Nel corso di un calcio di punizione indiretto in favore dell'Atletico Mineiro, Cassio si è spostato dalla traiettoria della palla per farla entrare in porta: una decisione sorprendente che ha spiazzato tutti, un gesto fatto con una naturalezza glaciale da lasciare tutti meravigliati. Eppure la lucidità di Cassio è stata straordinaria, perchè non essendoci stato un secondo tocco, come previsto dal regolamento per la punizione indiretta, il gol non è stato convalidato.

Cassio assurdo, l'episodio in Corinthians-Atletico Mineiro

La storia è molto chiara. Il calcio di punizione viene calciato con un preciso sinistro a giro che finisce in area di rigore del Corinthians, un chiaro tentativo di cross che non trova però nessuna deviazione tra avversari e compagni di squadra. Cassio sembra perfettamente in traiettoria, ma al'ultimo secondo decide di spostarsi per entrare la sfera in rete. L'arbitro annulla immediatamente il gol, si assicura che Cassio non l'abbia sfiorata e fa ripredere il gioco regolarmente riuscendo a tranquillizzare il pubblico che fino a quel momento non sembrava poter credere a quanto visto. Il portiere del Corinthians ha mostrato invece una perfetta conoscenza del regolamento, correndo dunque zero rischi. Di sicuro in molti lo avranno criticato per la scelta quantomeno bizzarra, a partire dal proprio tecnico che, ripreso dalle telecamere, ha messo una mano sul cuore quasi come a voler fermare la palpitazione del momento vissuto.