Il Nizza di Farioli frena a Montpellier. L'Athletic vince al 97' sul Celta

NIZZA (Francia) - Dopo quattro vittorie consecutive frena il Nizza di Francesco Farioli che pareggia per 0-0 sul campo del Montepellier 12° in classifica. Partita molto tesa e tattica con poche occasioni con il pareggio risultato più giusto. Serata storica per Farioli che diventa il 6° allenatore della storia della Ligue 1 a rimanere imbattuto nelle sue prime 12 panchine da debuttante, inoltre si tratta del 6° clean sheet consecutivo per il Nizza che rimane al 1° posto con 2 punti di vantaggio sul

Bundesliga

L'11ª giornata della Bundesliga si apre a Monchengladbach con il Borussia che sigla il suo 3° risultato utile consecutivo battendo per 4-0 un Wolfsburg sempre più in difficoltà (4 sconfitte nelle ultime 5 partite). Per i padroni di casa a segno Cvancara (16'), Reitz (42'), Honorat (64') e Plea (64'). Successo che consente al Gladbach di salire momentaneamente al 9° posto (13 punti).

Liga

Partita pazzesca all'Estadio San Mamés di Bilbao dove la sfida tra l'Athetlic ed il Celta Vigo finisce 4-3 per i padroni di casa. Primo tempo ricco di emozioni con gli ospiti che per due volte si portano in vantaggio (Aspas al 25' e Bamba al 41') ma in entrambe vengono riprese dai padroni di casa con Sancet (37') e Guruzeta nei minuti di recupero (45'+4). Le emozioni non si risparmiano neanche nella ripresa ma con copione invertito: l'Athletic passa per la prima volta in vantaggio ancora con Guruzeta al 52' ma al 66' il Celta ristabilisce la parità sul 3-3 con Larsen. Celta che ha anche l'opportunità di riprendere le redini del match ma Aspas sbaglia il rigore al 72'! Quando il pareggio sembra inevitabile ecco il colpo di scena: rigore al 97' per i Leones, Berenguer si presenta sul dischetto e non sbaglia per la seconda vittoria consecutiva che vale il momentaneo 5° posto (21 punti).